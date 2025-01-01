Качели (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Группа друзей пускается в приключение, пытаясь выплатить долг вышедшего из тюрьмы приятеля, пока жены ищут их по городу. Фильм «Качели» — отвязная комедия с Сашей Бортич, Риналем Мухаметовым и Александром Алябьевым с многослойным сюжетом.
Витя отмечает день рождения два раза в год. Один раз — по паспорту, а другой — накануне 8 марта. Дело в том, что в этот день он в детстве получил по голове качелями и чуть не умер. Так эта дата стала праздничной для него и его друзей. Однако в этом году к их компании впервые за восемь лет присоединяется Веня, который только что вышел из тюрьмы. Он задолжал внушительную сумму важным людям, и теперь приятелям предстоит броситься в головокружительные приключения, чтобы ему помочь. Тем временем их обеспокоенные супруги понимают, что дело нечисто и отправляются на поиски непутевых мужей. Но происходит ли это на самом деле, или все безумные события — плод фантазии дерзкого сценариста, нашедшего формулу идеальной комедии?
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Рейтинг
- ПТРежиссёр
Павел
Тимофеев
- АААктёр
Александр
Алябьев
- ГТАктёр
Гоша
Токаев
- Актриса
Александра
Бортич
- АКАктёр
Александр
Карпенко
- Актёр
Риналь
Мухаметов
- Актриса
Маруся
Фомина
- ОЛАктриса
Ольга
Лерман
- Актёр
Иван
Фоминов
- НИАктриса
Надежда
Игошина
- ДКАктриса
Даша
Котрелёва
- ТЗАктёр
Тимофей
Зайцев
- ВВСценарист
Владимир
Васильев
- АТСценарист
Анна-Лиза
Техменева
- ПШСценарист
Полина
Шаталова
- Продюсер
Сергей
Бондарчук
- Продюсер
Алексей
Киселев
- ВСПродюсер
Вадим
Смирнов
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- АКПродюсер
Анастасия
Корчагина
- АСПродюсер
Анна
Струневская
- АЕПродюсер
Александр
Емельянов
- ЕППродюсер
Екатерина
Полежаева
- ДППродюсер
Диана
Петренко
- ОМПродюсер
Ольга
Митина
- ДАХудожник
Дмитрий
Астафьев
- ЮЧХудожница
Юлия
Чиканакова
- АЕОператор
Александр
Ефошкин