Качели (фильм, 2025) смотреть онлайн

Группа друзей пускается в приключение, пытаясь выплатить долг вышедшего из тюрьмы приятеля, пока жены ищут их по городу. Фильм «Качели» — отвязная комедия с Сашей Бортич, Риналем Мухаметовым и Александром Алябьевым с многослойным сюжетом.



Витя отмечает день рождения два раза в год. Один раз — по паспорту, а другой — накануне 8 марта. Дело в том, что в этот день он в детстве получил по голове качелями и чуть не умер. Так эта дата стала праздничной для него и его друзей. Однако в этом году к их компании впервые за восемь лет присоединяется Веня, который только что вышел из тюрьмы. Он задолжал внушительную сумму важным людям, и теперь приятелям предстоит броситься в головокружительные приключения, чтобы ему помочь. Тем временем их обеспокоенные супруги понимают, что дело нечисто и отправляются на поиски непутевых мужей. Но происходит ли это на самом деле, или все безумные события — плод фантазии дерзкого сценариста, нашедшего формулу идеальной комедии?



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