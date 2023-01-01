Биография

Надежда Игошина — актриса кино, певица. Родилась 22 сентября 1987 года. Участница телевизионного шоу «Фабрика звезд – 4». Фильмография актрисы насчитывает более 20 полнометражных и короткометражных кинолент и сериалов. С юных лет будущая актриса увлекалась танцами, музыкой, живописью, занималась в танцевальной школе-студии «Тодес». После окончания школы решила попробовать себя в популярном телевизионном шоу «Фабрика звезд», прошла отборочные туры и стала участницей, но в финал конкурса не попала. В 2004 году выпустила свой альбом. Работала телеведущей на музыкальном канале. В 2015 году получила актерское образование, окончив Школу драмы Г. Сидакова. Первым фильмом Надежды Игошиной стала комедийная мелодрама, состоящая из нескольких новелл разных режиссеров «Москва, я люблю тебя!» 2009 года. После окончания вуза актриса снялась сразу в 6 проектах. В 2017 году на экраны вышли с ее участием сериалы «Каждому свое», «Команда Б», полнометражная драма «Родительская суббота», фильм ужасов «Конверт», короткометражки «Маленькая Рима», «Бывает». Одну из второстепенных ролей Надежда Игошина исполнила в комедийной драме «Я не такой! Я не такая!» 2019 года. В том же году вышел короткометражный фильм с ее участием «Неудачник».