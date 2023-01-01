Биография

Владимир Большов — актер и сценарист. Заслуженный артист России. Родился в Москве 22 января 1958 года. Окончив школу, служил в армии, после чего прошел отбор на актерский факультет Школы-студии МХАТ. Получив диплом, присоединился к труппе театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина, играл в постановках «Макбетт», «Ромео и Джульетта», «Азбука артиста». Первые шаги на экране Владимир Большов сделал еще в 1984 году, сыграв в картине «Михайло Ломоносов». Сегодня фильмография артиста насчитывает более 70 полнометражных кинолент и телесериалов. Его можно встретить в таких проектах, как «Мир дому твоему», «Простые истины», «Львиная доля», «Братья Карамазовы», «Глухарь», «Исчезнувшие», «Жуков», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Икра».