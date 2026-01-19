Фильм Судьба барабанщика
2024, Судьба барабанщика
Драма, Приключения12+
О фильме
Сережа Щербачов остается без присмотра старших и ввязывается в по-настоящему опасную историю.
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Драма
КачествоFull HD
Рейтинг
8.6 IMDb
- АЧРежиссёр
Анна
Чернакова
- ОМАктёр
Олег
Могутов
- Актёр
Владимир
Ильин
- Актёр
Владимир
Большов
- МКАктёр
Максим
Керин
- Актриса
Роза
Хайруллина
- Актёр
Леонид
Тимцуник
- ДПАктёр
Даниил
Попов
- АСАктриса
Анна
Суворова
- МКАктёр
Макар
Карягин
- АЧСценарист
Анна
Чернакова
- Сценарист
Александр
Адабашьян
- АГСценарист
Аркадий
Гайдар
- АЧПродюсер
Анна
Чернакова
- МСОператор
Мария
Соловьева
- ЮБКомпозитор
Юрий
Брайерс