Биография

Леонид Федорович Тимцуник – российский актер, режиссер театральных постановок, сценарист родом из Джанкоя. День рождения: 2.08.1953 г. В 1994 г. удостоен почетного звания заслуженного артиста РФ. Из родного Джанкоя будущий актер Леонид Тимцуник отправился в Ленинград, где решил поступать в ЛГИТМИК. Там он успешно учился 5 лет под руководством К. Черноземова. Выпускника охотно приняли в труппу театра «Лицедеи», а параллельно приглашали в постановки Ленинградского театра миниатюр, которым в то время руководил А. Райкин и он же являлся партнером актера на сцене. В 1987 г. берет начало период выступлений в театре «Сатирикон», где в постановках классических произведений у Леонида Тимцуника роли ведущих персонажей («Гамлет», «Трехгрошовая опера» и др.). Известны также выступления в театрах Ленинского комсомола и МХТ им. А.П. Чехова. В 2014 г. артисту вручили премию О. Табакова. Впервые в кино стал сниматься, начиная с 1985 г., когда ему поручили роль шефа гестапо в боевике «Противостояние» Семена Арановича. В 2003 г. поступило приглашение от Э. Рязанова в водевиль по пьесе французского драматурга Ж. Фейдо «Ключ от спальни». Известен фильм Леонида Тимцуника »Хоккейные игры» (2012 г.), в котором он безупречно воспроизвел образ хоккейного тренера Всеволода Боброва. За 25 лет съемок артистом накоплена фильмография из более чем 90 кинокартин и телесериалов.