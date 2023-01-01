Биография

Александр Адабашьян – художник, кинодраматург, актер и сценарист. В 2016 году был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств РФ». Массовому зрителю он знаком по ролям импозантного дворецкого в «Шерлоке Холмсе» и Берлиоза в сериале «Мастер и Маргарита». Александр Артемович родился в Москве в 1945 году в интеллигентной семье потомственных армян. Несмотря на свои «корни», он не умеет говорить на армянском языке, так как родители его воспитали согласно русским традициям. Он был творческим ребенком, занимался в театральной студии, хорошо рисовал. Со второй попытки осуществил свою мечту и поступил в Строгановское училище. На летней учебной практике он столкнулся с Никитой Михалковым. Молодой режиссер снимал свою дипломную работу, а Адабашьян делал для его фильма декорации. Эта встреча сыграла большую роль в судьбе Александр Артемовича и привела его в мир кино. Адабашьян в соавторстве с Михалковым написал несколько сценариев к его фильмам и снялся в маленьких, но запоминающихся ролях. В 1990 году он как режиссер снял свой первый фильм «Мадо, до востребования» и получил за него главный приз на Каннском фестивале. Следует выделить известные фильмы Адабашьяна, над которыми он трудился как сценарист: «Пять вечеров», «Собибор», «Солнечный удар» и многие другие. Также Александр Артемович много работал в киноиндустрии художником-постановщиком, активно занимался дизайном интерьеров. Сейчас он продолжает свою творческую деятельность, счастлив в браке, у него две взрослые дочери.