Неоконченная пьеса для механического пианино (фильм, 1976) смотреть онлайн

Сюжет

Мишель Платонов в юности был умен, смел, подавал большие надежды и был влюблен в прелестную Софи. И вот, спустя семь лет, в гостях у генеральши, где собирается весь уездный «бомонд», они встречаются снова — простой деревенский учитель Платонов и Софья — солидная, замужняя дама…



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