Неоконченная пьеса для механического пианино (фильм, 1976) смотреть онлайн
9.21976, Неоконченная пьеса для механического пианино
Драмы, Советские97 мин12+
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Сюжет
Мишель Платонов в юности был умен, смел, подавал большие надежды и был влюблен в прелестную Софи. И вот, спустя семь лет, в гостях у генеральши, где собирается весь уездный «бомонд», они встречаются снова — простой деревенский учитель Платонов и Софья — солидная, замужняя дама…
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Информация
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Никита
Михалков
- Актёр
Александр
Калягин
- Актриса
Елена
Соловей
- ЕГАктриса
Евгения
Глушенко
- АШАктриса
Антонина
Шуранова
- ЮБАктёр
Юрий
Богатырев
- Актёр
Олег
Табаков
- НПАктёр
Николай
Пастухов
- Актёр
Павел
Кадочников
- Актёр
Никита
Михалков
- АРАктёр
Анатолий
Ромашин
- Сценарист
Ал�ександр
Адабашьян
- Сценарист
Никита
Михалков
- АЧСценарист
Антон
Чехов
- ТЖПродюсер
Татьяна
Жигаева
- МАХудожница
Майя
Абар-Барановская
- ЛЕМонтажёр
Людмила
Елян
- ПЛОператор
Павел
Лебешев
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев