Неоконченная пьеса для механического пианино
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Неоконченная пьеса для механического пианино

Неоконченная пьеса для механического пианино (фильм, 1976) смотреть онлайн

9.21976, Неоконченная пьеса для механического пианино
Драмы, Советские97 мин12+

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Сюжет

Мишель Платонов в юности был умен, смел, подавал большие надежды и был влюблен в прелестную Софи. И вот, спустя семь лет, в гостях у генеральши, где собирается весь уездный «бомонд», они встречаются снова — простой деревенский учитель Платонов и Софья — солидная, замужняя дама…

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»

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