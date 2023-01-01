WinkФильмыНеоконченная пьеса для механического пианиноАктёры и съёмочная группа фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»
Актёры и съёмочная группа фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»
Режиссёры
Актёры
АктёрМихаил Васильевич Платонов
Александр Калягин
АктрисаСофия Егоровна
Елена Соловей
АктрисаСашенька
Евгения Глушенко
АктрисаАнна Петровна Войницева
Антонина Шуранова
АктёрСергей Павлович Войницев
Юрий Богатырев
АктёрПавел Петрович Щербук
Олег Табаков
АктёрПорфирий Семенович Глаголев
Николай Пастухов
АктёрИван Иванович Трилецкий
Павел Кадочников
АктёрНиколай Иванович Трилецкий
Никита Михалков
АктёрГерасим Кузьмич Петрин