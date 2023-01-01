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Фильмы
Неоконченная пьеса для механического пианино
Актёры и съёмочная группа фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»

Актёры и съёмочная группа фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»

Режиссёры

Никита Михалков

Никита Михалков

Режиссёр

Актёры

Александр Калягин

Александр Калягин

АктёрМихаил Васильевич Платонов
Елена Соловей

Елена Соловей

АктрисаСофия Егоровна
Евгения Глушенко

Евгения Глушенко

АктрисаСашенька
Антонина Шуранова

Антонина Шуранова

АктрисаАнна Петровна Войницева
Юрий Богатырев

Юрий Богатырев

АктёрСергей Павлович Войницев
Олег Табаков

Олег Табаков

АктёрПавел Петрович Щербук
Николай Пастухов

Николай Пастухов

АктёрПорфирий Семенович Глаголев
Павел Кадочников

Павел Кадочников

АктёрИван Иванович Трилецкий
Никита Михалков

Никита Михалков

АктёрНиколай Иванович Трилецкий
Анатолий Ромашин

Анатолий Ромашин

АктёрГерасим Кузьмич Петрин

Сценаристы

Александр Адабашьян

Александр Адабашьян

Сценарист
Никита Михалков

Никита Михалков

Сценарист
Антон Чехов

Антон Чехов

Сценарист

Продюсеры

Татьяна Жигаева

Татьяна Жигаева

Продюсер

Художники

Майя Абар-Барановская

Майя Абар-Барановская

Художница

Монтажёры

Людмила Елян

Людмила Елян

Монтажёр

Операторы

Павел Лебешев

Павел Лебешев

Оператор

Композиторы

Эдуард Артемьев

Эдуард Артемьев

Композитор