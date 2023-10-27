Лирическая история о девочке, которая узнает историю своей тезки из 1942 года. Соавтором сценария выступил Александр Адабашьян.



Школьница Катя — скрипачка с бунтарским характером. Во время прогулки по городу она случайно натыкается на вещи и фотографии, принадлежавшие ее тезке, которая в далеком 1942 году завела дружбу по переписке с Костей, парнем из военно-морского училища. Катя из XX века с нетерпением ждала, когда ее новый знакомый, к которому она начала испытывать подростковую влюбленность, вместе со своими товарищами будет проходить через Москву. Вся семья Кати начинает готовиться принять гостя, а сама девочка заказывает себе платье, чтобы показаться кавалеру особенно красивой. Катю из XXI века так захватывает эта история, что она стремится во что бы то ни стало узнать судьбу той девочки и Кости.



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