Слон
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Слон

Фильм Слон (2010)

8.22010, Слон
Драма, Приключения86 мин18+

О фильме

Добрая немного сказочная история перевоплощения человека. Главный герой - слон Бохни заболел. За артистом приезжает трейлер с неразговорчивым водителем по кличке Зарезин. С этого и начнется история слона, водителя и девушки с цирка.

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Драма
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Слон»