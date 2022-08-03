Фильм Слон (2010)

О фильме
Добрая немного сказочная история перевоплощения человека. Главный герой - слон Бохни заболел. За артистом приезжает трейлер с неразговорчивым водителем по кличке Зарезин. С этого и начнется история слона, водителя и девушки с цирка.
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Драма
КачествоSD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ВКРежиссёр
Владимир
Карабанов
- Актёр
Сергей
Шнуров
- ЕЕАктёр
Евгений
Ермаков
- ИШАктриса
Ирина
Шевчук
- АСАктриса
Анастасия
Сметанина
- Актёр
Иван
Жидков
- Актёр
Александр
Адабашьян
- Актёр
Александр
Пятков
- Актриса
Марина
Иванова
- ПДАктёр
Павел
Дроздов
- АКАктёр
Анатолий
Калмыков
- ВКСценарист
Владимир
Карабанов
- Продюсер
Елена
Гликман
- ЯЖПродюсер
Ярослав
Живов
- Продюсер
Алексей
Учитель
- ТСПродюсер
Татьяна
Сарана
- АХМонтажёр
Александр
Хачко
- РГОператор
Руслан
Герасименков
- САКомпозитор
Сергей
Ахунов