Биография

Анатолий Калмыков – актер театра и кино, каскадер, цирковой артист, родился 5 января 1951 года. Фильмография насчитывает более 100 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли роли в многосерийном фильме «Раннее, раннее утро...», музыкальной комедии «Рецепт ее молодости», а также участие в рекламных роликах. В 1972 окончил стал выпускником Циркового училища по направлению клоунада. 8 лет проработал в цирке. В 1982 получил второе высшее образование в ГИТИСе по специальности режиссер. С 1980 года работал в «Москонцерте». Сниматься в кино начал, будучи еще студентом циркового училища. Первым фильмом Анатолия Калмыкова стал телевизионный мюзикл «Любовь к трем апельсинам». В 1982 году актер сыграл самого себя, клоуна на телевидении, в семейной комедии «Не хочу быть взрослым». В 1983 году, несмотря на то, что участвовал в эпизоде, создал яркий и запоминающийся образ на экране в музыкальной комедии «Рецепт ее молодости». Главную роль в фильме исполнила Людмила Гурченко. В том же году участвовал в съемках многосерийной киноленты «Раннее, раннее утро...». Небольшую роль Анатолий Калмыков исполнил в музыкальном вестерне «Человек с бульвара Капуцинов». В 1995 году снялся в фильмах «Орел и решка», «Ширли-мырли». Актер участвовал в съемках рейтинговых сериалов «Что сказал покойник», «Идеальная пара», «Интерны», «Отель \"Элеон\"» и др."