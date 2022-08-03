Обычный деревенский парень влюбляется в приезжую горожанку. Отечественная комедия с Анатолием Журавлевым и Викторией Герасимовой в главных ролях.



В небольшой деревне живет Федька — простой сельский чудак, известный своими необычными выкрутасами и страстью к искусству. Он поет, танцует и всячески старается привлечь внимание девушек. Однако местные красавицы не замечают потенциального жениха или обходят его стороной. Все меняется, когда в деревне появляется городская красавица по имени Марина. Девушка устраивается на работу в дом культуры, который долгое время пустовал. Федя сразу же влюбляется в горожанку, но Марина не спешит отвечать взаимностью.



Сможет ли творческий парень завоевать сердце неприступной девушки, узнаете в легкой и романтичной комедии «Была не была». Фильм 2006 года можно смотреть онлайн в хорошем качестве в любое время на видеосервисе Wink!

