Была не была (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Обычный деревенский парень влюбляется в приезжую горожанку. Отечественная комедия с Анатолием Журавлевым и Викторией Герасимовой в главных ролях.
В небольшой деревне живет Федька — простой сельский чудак, известный своими необычными выкрутасами и страстью к искусству. Он поет, танцует и всячески старается привлечь внимание девушек. Однако местные красавицы не замечают потенциального жениха или обходят его стороной. Все меняется, когда в деревне появляется городская красавица по имени Марина. Девушка устраивается на работу в дом культуры, который долгое время пустовал. Федя сразу же влюбляется в горожанку, но Марина не спешит отвечать взаимностью.
Сможет ли творческий парень завоевать сердце неприступной девушки, узнаете в легкой и романтичной комедии «Была не была». Фильм 2006 года можно смотреть онлайн в хорошем качестве в любое время на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- ВДРежиссёр
Виктор
Дюнин
- Актёр
Анатолий
Журавлёв
- ИААктёр
Игорь
Арташонов
- Актриса
Бронислава
Захарова
- АКАктёр
Анатолий
Калмыков
- Актриса
Виктория
Герасимова
- ООАктёр
Олег
Осипов
- Актриса
Наталья
Ноздрина
- ЕОАктриса
Елена
Ордынская
- Актёр
Александр
Числов
- НКАктриса
Надежда
Караваева
- ВДСценарист
Виктор
Дюнин
- АБПродюсер
Анатолий
Бондарчук
- ВКПродюсер
Владимир
Канибер
- ВДПродюсер
Виктор
Дюнин
- ИСОператор
Иван
Савченко
- ПБКомпозитор
Павел
Быков