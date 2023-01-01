Биография

Игорь Арташонов – актер театра и кино, родился 17 марта 1964 года в бывшей Казахской ССР в городе Караганде. Работал в МХАТ им. Чехова. Родился в простой советской семье. Юные годы он провел в родном городе Караганде, но мечта стать артистом заставила его отправиться в столицу сразу после окончания школы. Молодой человек понравился приемной комиссии школы-студии МХАТ, и он смог поступить на курс В. Маркова. Получив профессиональное актерское образование, Игорь захотел покорить Америку и отправился поступать в Академию искусств в США. С 2008 года артист был женат на актрисе Кристине Рубан, в браке родилась дочь. После возвращения из Америки на родину актер начал работать в Театре имени Чехова, где играл десять лет. Игорь был признан в театральной сфере, но он мечтал о широкой известности. С 2006 года артист работал в театре «Et Cetera». Первым фильмом Игоря Арташонова стал «Кабала святош», снятый в 1988 году по пьесе Булгакова. Почти все роли в кино были второго плана, он играл в картинах «Зона», «Бумер», «Охота на пираний». 2007 год стал для артиста самым насыщенным, он сыграл в 15 фильмах различных жанров. Актер работал в проектах «Дикий», «Исаев», «Суд». В них роли Игоря Арташонова были не крупными. Он запомнился зрителям как артист с амплуа суровых мужчин – следователей, военных, бандитов.