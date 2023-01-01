Биография

Виктория Герасимова – российская актриса кино, теле- и радиоведущая. Родилась 9 мая 1979 года в городе Зволен в Чехословакии. Также является успешной актрисой рекламы, снимающейся для известных брендов. Еще в детские годы семья Герасимовой перебралась в Советский Союз, выросла будущая актриса в Калининграде. Окончив школу, сдала экзамены в местный филиал ГИТИСа, параллельно с учебой работала ведущей на радио. Выпустившись, переехала в столицу. Долгое время работала телеведущей, параллельно снимаясь для рекламных роликов. Первую роль Виктория Герасимова сыграла в 2004 году в фильме «Удар Лотоса – 4». Актриса замужем, ее муж, Дмитрий, работает юристом. Известность пришла к Герасимовой после сериала «Городской романс». Всего за свою карьеру актриса сыграла несколько десятков ролей, большую часть из которых – в сериалах. Самые известные проекты с ее участием – «След», «Глухарь-3», «Пятницкий», «Менталист». Эпизодические, но заметные роли сыграла Виктория Герасимова в сериалах «Воронины», «Амазонки», «Метод Лавровой». На данный момент является востребованной и популярной актрисой российского телевидения, параллельно работает ведущей телепрограммы «Новое утро» на канале «Семерка».