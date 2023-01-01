Биография

Бронислава Захарова – актриса, мастер озвучивания и дубляжа. Заслуженная артистка России. Год рождения – 1941. Выросла в Москве. Учиться отправилась в студию детского театра. Завершив обучение в 1961-м, была принята в труппу. Помимо того, играла в других театрах столицы. Записывалась в «Мелодии»: пластинки со сказками в ее исполнении охотно слушали дети. В течение семи лет помогала Ф. Раневской решать бытовые проблемы. Работала в кино: сначала в дубляже, после – в кадре. Первая сугубо кинематографическая роль Захаровой - медсестра в экранизированной повести Г. Троепольского «Белый Бим Черное ухо» – сыграна в 1976-м. Несколько ранее были сняты фильмы-спектакли по пьесам, исполненным актрисой на театральной сцене. В комедии С. Михалкова «Дорогой мальчик» у нее главная роль. Остальные персонажи, сыгранные артисткой за 50 лет съемок – второстепенные... По окончании советского периода актриса стала много играть в сериалах, причем с годами ее популярность только растет. В сериале 2018 года «Ивановы-Ивановы» она – замечательная баба Галя. Захарова в фильме 2019 года «Одесский пароход» сыграла колоритную бабушку и получила наибольшее количество «лайков».