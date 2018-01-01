Сладкая сказка (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно

Маленький и смешной Дракончик съел с утра все, что было в доме приготовлено на завтрак, обед и ужин, а потом пошел на день рождения Мишки. Он был в доме Мишутки первым гостем и сразу принялся за угощенья. Все приходили с подарками, а дракончик не отрывался от еды. А потом он и остальные гости попали внутрь телевизора на кондитерскую фабрику. Что там было! Столько разных сладостей!



