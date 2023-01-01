Фонтан
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Фонтан (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

8.61988, Фонтан
Комедии97 мин18+

Сюжет

Жильцы аварийного дома пытаются закрыть глаза на проблемы. Фильм-сатира на жизнь в эпоху перестройки от автора «Окна в Париж».

В видавшем виды питерском доме давно надо бы сделать ремонт. Более того, здание нуждается в полной реконструкции — но жильцы, соседи, даже работники ЖЭКа ничего не предпринимают, в надежде, проблема как-нибудь утрясется сама собой. Проводить капитальный ремонт никто не собирается, так что люди давно привыкли справляться с ежедневными неполадками и просто продолжать жить. Но, несмотря на кажущееся безразличие, многие из них — интересные и многогранные личности, затянутые в эту разруху безжалостными обстоятельствами.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фонтан»