Фонтан (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Жильцы аварийного дома пытаются закрыть глаза на проблемы. Фильм-сатира на жизнь в эпоху перестройки от автора «Окна в Париж».



В видавшем виды питерском доме давно надо бы сделать ремонт. Более того, здание нуждается в полной реконструкции — но жильцы, соседи, даже работник�и ЖЭКа ничего не предпринимают, в надежде, проблема как-нибудь утрясется сама собой. Проводить капитальный ремонт никто не собирается, так что люди давно привыкли справляться с ежедневными неполадками и просто продолжать жить. Но, несмотря на кажущееся безразличие, многие из них — интересные и многогранные личности, затянутые в эту разруху безжалостными обстоятельствами.



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