Фонтан (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет
Жильцы аварийного дома пытаются закрыть глаза на проблемы. Фильм-сатира на жизнь в эпоху перестройки от автора «Окна в Париж».
В видавшем виды питерском доме давно надо бы сделать ремонт. Более того, здание нуждается в полной реконструкции — но жильцы, соседи, даже работник�и ЖЭКа ничего не предпринимают, в надежде, проблема как-нибудь утрясется сама собой. Проводить капитальный ремонт никто не собирается, так что люди давно привыкли справляться с ежедневными неполадками и просто продолжать жить. Но, несмотря на кажущееся безразличие, многие из них — интересные и многогранные личности, затянутые в эту разруху безжалостными обстоятельствами.
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Информация
Рейтинг
- ЮМРежиссёр
Юрий
Мамин
- СДАктёр
Сергей
Дрейден
- ВМАктёр
Виктор
Михайлов
- ЖКАктриса
Жанна
Керимтаева
- АКАктёр
Асанкул
Куттубаев
- Актриса
Нина
Усатова
- АЗАктёр
Алексей
Заливалов
- АКАктёр
Анатолий
Калмыков
- ЛСАктриса
Людмила
Самохвалова
- НТАктёр
Николай
Траньков
- ЛААктриса
Любовь
Аркус
- ВВСценарист
Владимир
Вардунас
- ВКПродюсер
Вениамин
Кутиков
- ВЖХудожница
Валентина
Жук
- ОАМонтажёр
Ольга
Адрианова
- АЛОператор
Анатолий
Лапшов
- АЗКомпозитор
Алексей
Заливалов