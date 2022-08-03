Солдатик
Wink
Фильмы
Солдатик

Солдатик

9.62018, Солдатик
Военный, Драма82 мин6+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

О фильме

«Солдатик» — фильм 2018 года о самом маленьком защитнике Родины. Виктор Добронравов и Дарья Урсуляк в пронизывающей душу военной драме от продюсеров сериала «Молодая гвардия».

Трогательный фильм повествует о Сереже Алешкове, шестилетнем мальчике, который стал символом непоколебимого духа во времена Великой Отечественной войны. После потери семьи маленький Сережа находит убежище среди солдат 142-го стрелкового полка. Ребенок вынужденно оказался там, где каждый день — это борьба за выживание, а детская невинность и игры в солдатики переплетаются с реальностью войны. Мужество мальчика, его светлая вера и неожиданная храбрость помогают спасти командира полка и делают героем, достойным национального признания и медали «За боевые заслуги».

Если вы цените истории о подвигах, то начинайте смотреть фильм «Солдатик» — бесплатно в хорошем качестве военная драма доступна на нашем видеосервисе Wink!

Страна
Россия, Беларусь
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Солдатик»