О фильме
«Солдатик» — фильм 2018 года о самом маленьком защитнике Родины. Виктор Добронравов и Дарья Урсуляк в пронизывающей душу военной драме от продюсеров сериала «Молодая гвардия».
Трогательный фильм повествует о Сереже Алешкове, шестилетнем мальчике, который стал символом непоколебимого духа во времена Великой Отечественной войны. После потери семьи маленький Сережа находит убежище среди солдат 142-го стрелкового полка. Ребенок вынужденно оказался там, где каждый день — это борьба за выживание, а детская невинность и игры в солдатики переплетаются с реальностью войны. Мужество мальчика, его светлая вера и неожиданная храбрость помогают спасти командира полка и делают героем, достойным национального признания и медали «За боевые заслуги».
Если вы цените истории о подвигах, то начинайте смотреть фильм «Солдатик» — бесплатно в хорошем качестве военная драма доступна на нашем видеосервисе Wink!
