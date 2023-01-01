Биография

Сергей Шнуров — российский рок-исполнитель, актер, сценарист, продюсер. Лауреат премии «Ника» за лучшую музыку к кино. Родился в Ленинграде 13 апреля 1973 года. После средней школы Сергей поступил в строительный университет, окончив который, начал работать по профессии. Однако интерес к творчеству был непреодолимым — Шнуров стал увлекаться музыкой и в январе 1997 года основал музыкальный коллектив «Ленинград», а позже — «Рубль», частично состоящий из прошлых участников «Ленинграда». Свою актерскую деятельность Сергей Шнуров начал еще в 1991 году, приняв участие в съемках картины «Агентство НСЛ», где он сыграл роль электрика-музыканта. Фильмы, которые признали зрители и обрели популярность с участием Сергея: «День выборов», «Тюряга», «Шахта», «Приличные роли». В 2017 году вышел сериал «Физрук», где Шнуров играет сам себя.