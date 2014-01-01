Ч/Б (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Ксенофоб Ярик и кавказец Нурик встречаются при попытке ограбить солидного мафиози Алихана, и Ярик случайно убивает Нурика. В качестве испытания небесная канцелярия назначает покойного ангелом-хранителем его убийцы. Теперь Ярик и Нурик неразлучны, что ведет ко множеству комичных ситуаций.



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