Ч/Б
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Ч/Б

Ч/Б (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.32014, Ч/Б
Комедии, Фантастика89 мин18+

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Сюжет

Ксенофоб Ярик и кавказец Нурик встречаются при попытке ограбить солидного мафиози Алихана, и Ярик случайно убивает Нурика. В качестве испытания небесная канцелярия назначает покойного ангелом-хранителем его убийцы. Теперь Ярик и Нурик неразлучны, что ведет ко множеству комичных ситуаций.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии, Фантастика, Криминал

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ч/Б»

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