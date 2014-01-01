Ч/Б (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.32014, Ч/Б
Комедии, Фантастика89 мин18+
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Сюжет
Ксенофоб Ярик и кавказец Нурик встречаются при попытке ограбить солидного мафиози Алихана, и Ярик случайно убивает Нурика. В качестве испытания небесная канцелярия назначает покойного ангелом-хранителем его убийцы. Теперь Ярик и Нурик неразлучны, что ведет ко множеству комичных ситуаций.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Фантастика, Криминал
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Евгений
Шелякин
- Актёр
Алексей
Чадов
- МНАктёр
Мераб
Нинидзе
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- Актёр
Гурам
Баблишвили
- БГАктёр
Бесо
Гатаев
- ККАктёр
Кахи
Кавсадзе
- Актриса
Екатерина
Редникова
- МААктриса
Мария
Андреева
- МЗАктриса
Мария
Звонарева
- Актёр
Андрей
Руденский
- АГСценарист
Андрей
Галанов
- Сценарист
Евгений
Шелякин
- РСПродюсер
Рашид
Сардаров
- АГПродюсер
Андрей
Галанов
- БАПродюсер
Бинке
Анисимов
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЛГХудожница
Людмила
Гаинцева
- МИХудожница
Мария
Иващенко
- ДОМонтажёр
Даниэл
Овруцкий
- Оператор
Даян
Гайткулов
- Композитор
Сергей
Шнуров
- ЕЧКомпозитор
Ефим
Чупахин
- ММКомпозитор
Михаил
Морсков