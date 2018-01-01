Биография

Российский режиссер Михаил Морсков родился 7 мая 1986 года в Загорске. Занимается написанием сценариев, музыки и продюсерской деятельностью. С успехом закончил режиссерский факультет ВГИКа. Получив диплом, работал монтажером и начал пробовать себя в роли сценариста. Несмотря на свой достаточно молодой возраст, он уже зарекомендовал себя как талантливый и активный деятель киноискусств. Первым фильмом Михаила Морскова стала картина «Пробки» 2006 года, где он полностью взял на себя как написание сценария, так и всю режиссерскую работу. В 2007 году на экраны вышла его вторая работа «Состояние». После этого Морсков попробовал себя в роли композитора, создавая саундтреки к таким картинам, как «Нянька» 2014 года, «Пятница» и «Хороший мальчик» 2016 года, а также «Про любовь. Только для взрослых» 2017 года. Он работает в разных жанрах кино, но чаще всего создает семейные комедии. Российские телезрители имеют возможность наслаждаться и новогодними картинами Морскова, например, комедии «Новогодний переполох», «Дядя Саша» и «Новогодний ремонт».