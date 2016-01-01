Хороший мальчик (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Вырастешь — поймешь! Комедия о непростой жизни Коли Смирнова.



Старшеклассник Коля умудряется регулярно попадать в переплет. Его подозревают в поджоге школы, из-за чего одноклассница Ксюша влюбляется в юного «бэдбоя». В это время сам он грезит об учительнице английского, к�оторая, конечно, молодая, красивая и умная. Дома тоже не все гладко: эксцентричный отец Коли в научных целях запрещает всей семье спать. Посреди этого хаоса школьник пытается разобраться в своих чувствах и не влипнуть еще больше. Чем закончатся романтические приключения Коли и как пройдет домашний эксперимент?



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