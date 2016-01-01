Хороший мальчик
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Хороший мальчик

Хороший мальчик (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

8.42016, Хороший мальчик
Комедии91 мин16+

Сюжет

Вырастешь — поймешь! Комедия о непростой жизни Коли Смирнова.

Старшеклассник Коля умудряется регулярно попадать в переплет. Его подозревают в поджоге школы, из-за чего одноклассница Ксюша влюбляется в юного «бэдбоя». В это время сам он грезит об учительнице английского, которая, конечно, молодая, красивая и умная. Дома тоже не все гладко: эксцентричный отец Коли в научных целях запрещает всей семье спать. Посреди этого хаоса школьник пытается разобраться в своих чувствах и не влипнуть еще больше. Чем закончатся романтические приключения Коли и как пройдет домашний эксперимент?

Семен Трескунов, Михаил Ефремов и Константин Хабенский в фильме «Хороший мальчик». Смотреть онлайн в хорошем качестве комедию 2016 года можно на видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хороший мальчик»

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