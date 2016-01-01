Хороший мальчик (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Вырастешь — поймешь! Комедия о непростой жизни Коли Смирнова.
Старшеклассник Коля умудряется регулярно попадать в переплет. Его подозревают в поджоге школы, из-за чего одноклассница Ксюша влюбляется в юного «бэдбоя». В это время сам он грезит об учительнице английского, к�оторая, конечно, молодая, красивая и умная. Дома тоже не все гладко: эксцентричный отец Коли в научных целях запрещает всей семье спать. Посреди этого хаоса школьник пытается разобраться в своих чувствах и не влипнуть еще больше. Чем закончатся романтические приключения Коли и как пройдет домашний эксперимент?
Семен Трескунов, Михаил Ефремов и Константин Хабенский в фильме «Хороший мальчик». Смотреть онлайн в хорошем качестве комедию 2016 года можно на видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Оксана
Карас
- Актёр
Семён
Трескунов
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актёр
Михаил
Ефремов
- Актёр
Александр
Паль
- АБАктриса
Анастасия
Богатырева
- ВБАктёр
Василий
Буткевич
- Актриса
Иева
Андреевайте
- Актриса
Ирина
Денисова
- Актриса
Татьяна
Догилева
- Актриса
Ирина
Пегова
- ММСценарист
Михаил
Местецкий
- РКСценарист
Роман
Кантор
- Сценарист
Оксана
Карас
- ВСПродюсер
Василий
Соловьев
- ЮХПродюсер
Юрий
Храпов
- Продюсер
Анна
Пескова
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- АКХудожница
Анна
Кудевич
- ВВМонтажёр
Владимир
Воронин
- Монтажёр
Оксана
Карас
- ВСМонтажёр
Василий
Соловьев
- СМОператор
Сюзанна
Мусаева
- ММКомпозитор
Михаил
Морсков
- АФКомпозитор
Ар�тем
Федотов