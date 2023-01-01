Биография

Актриса Ирина Денисова настолько сильно вживается в роль, что после просмотра фильмов зрители часто называют ее именами героинь. Такая самоотдача и верность делу неслучайны. Ирина Денисова играть на сцене мечтала еще в раннем детстве. Но к своей мечте пришла не сразу. И когда желание сбылось, она, одухотворенная успехом, продолжает совершенствовать навыки в профессии. Ирина появилась на свет 27 декабря 1978 года в Челябинске. С детства она была творческим человеком. Когда встал вопрос о выборе профессии, Ирина решила посвятить себя журналистике. Она поступила в Челябинской университет, получила диплом журналиста и после этого работала на радио. Когда переехала в Москву, поступила в ГИТИС на курс Марка Захарова. Успешно окончила обучение и пришла работать в «Ленком». Роли Ирины Денисовой яркие и запоминающиеся, поэтому актриса быстро завоевала любовь зрителей на театральной сцене. В театре Ирина не только актриса, но и специалист по связям со СМИ. Здесь журналистское образование пригодилось. Фильмы Ирины Денисовой знакомы большинству жителей страны. Неподражаемый образ Манзуры в киноленте «Ермоловы», роль Зинаиды в фильме «Выше неба». Ирине Денисовой успешно удается сыграть как комедийные, так и драматические роли.