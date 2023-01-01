Биография

Оксана Карас – режиссер, сценарист, журналист и телеведущая. Награждена главными призами кинофестивалей России и Эстонии. Родилась в 1979 году. Получив высшее юридическое образование, решила стать режиссером и поступила во ВГИК. Диплом защитила в 2009 году. К тому моменту уже имела опыт успешной работы на телевидении, снимала документальные фильмы. Несколько серий мелодраматического сериала «Братья-детективы», снятых ею в 2008 году, послужили началом режиссерской карьеры. Фестивальная короткометражка «Кастинг» заставила кинематографическую общественность заговорить о появлении нового таланте в режиссуре. Публике понравился фильм Карас «Репетиции», снятый в 2013 году. Сыграв в «Репетициях» эпизодическую роль журналистки, режиссер и сценарист входит во вкус. В короткометражном фильме 2014 года о жизни человека нового тысячелетия роль Карас глубока и аллегорична. Однако переквалифицироваться в актрисы режиссер не сочла возможным и в 2016 году сняла ленту «Хороший мальчик». Фильм получил несколько престижных наград. В настоящее время режиссер работает над сериалом о жизни Елизаветы Глинки. Выход фильма запланирован на этот год.