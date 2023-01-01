Мерзлая земля (Сериал, 2022)

Сюжет

Детективный сериал 2023 года о женщине, начавшей собственное расследование, чтобы спасти жениха от несправедливого обвинения.



Оправившись от брака с абьюзером, кондитерша Лариса Айдарова планирует свадьбу с добрым и нежным таксистом Максимом Чалкиным. Тем временем в приморский городок, где проживают герои, приезжает московский следователь, которому поручено найти виновного в убийстве Виктории Виноградовой, чье тело недавно было найдено на пляже. Подозрение москвича падает на Чалкина, и его задерживают, приписывая целую серию преступлений. Лариса не верит, что Максим способен на жестокость, и начинает поиски настоящего маньяка.



За женскую оптику отвечает режиссер Оксана Карас, в главных ролях Светлана Ходченкова, Полина Гухман и Антон Филипенко. В написании сценария участвовали Сергей Калужанов, Андрей Курганов и Мария Изюмова, а продюсерами выступают Наталия Горина, Сергей Мелькумов, Алена Костенко и Платон Эмих.



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