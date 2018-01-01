Биография

Анастасия Шевцова — актриса кино и артистка билета. Родилась в Санкт-Петербурге 2 июля 1995 года. Она училась в Вагановской академии балета, в настоящее время занята в Мариинском театре. Среди постановок с ее участием — «Сильфида», «Конек-горбунок», где она играет одну из Мамок, и «Щелкунчик». По словам Анастасии, она всегда интересовалась кино, снималась в массовках на Ленфильме. Еще во время учебы балерина приняла участие в музыкальном клипе на песню «Одно и то же» белорусско-российской группы Iowa. Кроме того, Анастасия увлекается модой. Анастасия Шевцова прошла кастинг на главную роль в фильме «Полина», который вышел в 2016 году. Его снимал известный французский танцовщик и хореограф Анжелен Прельжокаж. Для роли, которая принесла начинающей актрисе известность, ей даже пришлось выучить французский язык. Затем последовали роли в драмах «Опасные танцы», «Ветер перемен» и мелодраме «Серебряные коньки». Также Анастасия снялась в биографическом сериале «Вертинский» и сериале-триллере «Мерзлая земля».