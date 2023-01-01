Мерзлая земля (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+61 мин
Мерзлая земля
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+55 мин
Мерзлая земля
Сезон 1 Серия 2
- 18+55 мин
Мерзлая земля
Сезон 1 Серия 3
- 18+54 мин
Мерзлая земля
Сезон 1 Серия 4
- 18+51 мин
Мерзлая земля
Сезон 1 Серия 5
- 18+48 мин
Мерзлая земля
Сезон 1 Серия 6
- 18+47 мин
Мерзлая земля
Сезон 1 Серия 7
- 18+46 мин
Мерзлая земля
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Самый близкий человек может оказаться убийцей: 1 сезон леденящего душу триллера из линейки Wink Originals.
Кондитер Лариса Айдарова наконец обрела личное счастье: вырвавшись из абьюзивных отношений, она влюбилась в милого и нежного Максима и уже планирует с ним свадьбу. Но идиллия омрачается странным стечением обстоятельств: в их городке, кажется, орудует маньяк. Расследовать очередное убийство приезжает следователь из столицы; надменный и уверенный в себе полицейский вскоре арестовывает подозреваемого — Максима Чалкина, жениха Ларисы. Женщина в отчаянии, но не готова так легко поверить, что ее любимый виновен. Чтобы доказать его непричастность, отчаянная Лариса начинает собственное расследование.
Доберется ли Лариса до правды? Детектив со Светланой Х�одченковой, Юрием Чурсиным и Андреем Бурковским — 1 сезон захватывающего проекта «Мерзлая земля». Сериал 2023 года смотрите онлайн на платформе Wink.
Сериал Мерзлая земля 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Оксана
Карас
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- Актриса
Полина
Гухман
- Актёр
Антон
Филипенко
- Актёр
Юрий
Чурсин
- Актёр
Максим
Стоянов
- Актриса
Сабина
Ахмедова
- Актёр
Андрей
Бурковский
- Актёр
Виталий
Коваленко
- АШАктриса
Анастасия
Шевцова
- ЮДАктриса
Юлия
Джулай
- СКСценарист
Сергей
Калужанов
- Сценарист
Андрей
Курганов
- МИСценарист
Мария
Изюмова
- ЛЦСценарист
Лиза
Цыганова
- Продюсер
Сергей
Мелькумов
- АКПродюсер
Алёна
Костенко
- ПЭПродюсер
Платон
Эмих
- ДМХудожник
Дмитрий
Малич
- МЛХудожник
Марк
Ли
- ИЛМонтажёр
Игорь
Литонинский
- СМОператор
Сергей
Мачильский
- ПФКомпозитор
Пётр
Фролов-Багреев