Мерзлая земля (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

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Самый близкий человек может оказаться убийцей: 1 сезон леденящего душу триллера из линейки Wink Originals.



Кондитер Лариса Айдарова наконец обрела личное счастье: вырвавшись из абьюзивных отношений, она влюбилась в милого и нежного Максима и уже планирует с ним свадьбу. Но идиллия омрачается странным стечением обстоятельств: в их городке, кажется, орудует маньяк. Расследовать очередное убийство приезжает следователь из столицы; надменный и уверенный в себе полицейский вскоре арестовывает подозреваемого — Максима Чалкина, жениха Ларисы. Женщина в отчаянии, но не готова так легко поверить, что ее любимый виновен. Чтобы доказать его непричастность, отчаянная Лариса начинает собственное расследование.



Доберется ли Лариса до правды? Детектив со Светланой Х�одченковой, Юрием Чурсиным и Андреем Бурковским — 1 сезон захватывающего проекта «Мерзлая земля». Сериал 2023 года смотрите онлайн на платформе Wink.



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