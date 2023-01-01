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Мерзлая земля
1-й сезон

Мерзлая земля (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

8.42022, Мерзлая земля. Сезон 1 8 серий
Триллеры18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Самый близкий человек может оказаться убийцей: 1 сезон леденящего душу триллера из линейки Wink Originals.

Кондитер Лариса Айдарова наконец обрела личное счастье: вырвавшись из абьюзивных отношений, она влюбилась в милого и нежного Максима и уже планирует с ним свадьбу. Но идиллия омрачается странным стечением обстоятельств: в их городке, кажется, орудует маньяк. Расследовать очередное убийство приезжает следователь из столицы; надменный и уверенный в себе полицейский вскоре арестовывает подозреваемого — Максима Чалкина, жениха Ларисы. Женщина в отчаянии, но не готова так легко поверить, что ее любимый виновен. Чтобы доказать его непричастность, отчаянная Лариса начинает собственное расследование.

Доберется ли Лариса до правды? Детектив со Светланой Ходченковой, Юрием Чурсиным и Андреем Бурковским — 1 сезон захватывающего проекта «Мерзлая земля». Сериал 2023 года смотрите онлайн на платформе Wink.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Триллеры

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мерзлая земля»

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