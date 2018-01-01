Пётр Фролов-Багреев

Биография

Петр Фролов-Багреев — российский композитор. Родился в Москве 24 марта 1993 года. С детства играет на гитаре и фортепиано. В 2017 году окончил дирижерский факультет Московской государственной консерватории имени Чайковского. Первой работой Петра Фролова-Багреева стала короткометражка «Железная дорога». В 2021 году он написал музыку сразу для трех многосерийных проектов: детектива «Чиновница» с Викторией Толстогановой и Максимом Виторганом, исторической драмы «Елизавета» и мультфильма «Крутиксы». Самой громкой и широко известной работой композитора стал детектив «Мерзлая земля» из линейки Wink Originals со Светланой Ходченковой и Антоном Филипенко в главных ролях. Кроме того, Петр написал музыку для исторической драмы «Екатерина. Фавориты» и военной драмы «По зову сердца» 2024 года о героизме москвичей-добровольцев, вставших на защиту города в 1941-м.