Мерзлая земля (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Мерзлая земля. Сезон 1. Серия 2
О сериале

Детективный сериал о женщине, начавшей собственное расследование, чтобы спасти жениха от несправедливого обвинения. За женскую оптику отвечает режиссер Оксана Карас, в главной роли Светлана Ходченкова. Оправившись от брака с абьюзером, кондитерша Лариса Айдарова планирует свадьбу с добрым и нежным таксистом Максимом Чалкиным. Тем временем в приморский городок, где проживают герои, приезжает московский следователь, которому поручено найти виновного в убийстве Виктории Виноградовой, чье тело недавно было найдено на пляже. Подозрение москвича падает на Чалкина, и его задерживают, приписывая целую серию преступлений. Лариса не верит, что Максим способен на жестокость, и начинает поиски настоящего маньяка. Чем они увенчаются, можно смотреть онлайн в сериале «Мерзлая земля» (2023) на Wink.

