Биография

Сабина Ахмедова – актриса, играет в театре и снимается в кино. Начинала с работы в российских фильмах, со временем пробилась в мировой кинематограф. Сейчас работает в России и США. Будущая звезда родилась и некоторое время жила в Азербайджане. Ее отец был инженером, а мать занималась недвижимостью. Девочка росла очень активной и самостоятельной, интересовалась всем вокруг, в том числе искусством. Когда в Баку стало неспокойно, семья Ахмедовых перебралась в Москву. Здесь Сабина окончательно удостоверилась в том, что ее судьба – кино. Она сдала экзамены в ГИТИС, успешно окончила вуз, получила приглашения в театры и на киносъемки. Сейчас актриса живет на два дома, дружна с Милой Йовович. Подробностями своей личной жизни предпочитает не делиться. Свои дебютные роли Сабина Ахмедова сыграла в театре «Шалом». Долгое время она блистала на сцене модных театров, была задействована в нескольких десятках спектаклей, а с 2004 года заинтересовалась работой в кинематографе. Первый же фильм с Сабиной Ахмедовой, «Холостяки», получил похвальные отзывы, а после сериала «Клуб» актриса стала по-настоящему популярна.