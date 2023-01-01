Самка богомола
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Самка богомола

Самка богомола (сериал, 2021) смотреть онлайн

9.12021, Самка богомола 1 сезон
Триллеры, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Имеет ли убийца право на второй шанс? Стильный детектив о преступнице, помогающей раскрыть своего подражателя.

Жанна Дронова много лет провела в колонии за совершенные серийные убийства. Получившая прозвище «самка богомола» женщина лишала жизни насильников, а теперь кто-то другой следует ее методу. Чтобы обнаружить преступника, ее саму привлекают к расследованию. Жанна соглашается при условии, что выйдет на свободу, пока работает над делом. Второе условие — вести следствие должен ее сын Денис, с которым они давно перестали общаться. Куда героев приведет совместное расследование?

Ирина Розанова, Павел Чинарев и Ольга Сутулова в триллере «Самка Богомола». Сериал смотреть онлайн можно на видеопортале Wink.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Самка богомола»

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