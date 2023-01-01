Самка богомола (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Имеет ли убийца право на второй шанс? Стильный детектив о преступнице, помогающей раскрыть своего подражателя.



Жанна Дронова много лет провела в колонии за совершенные серийные убийства. Получившая прозвище «самка богомола» женщина лишала жизни насильников, а теперь кто-�то другой следует ее методу. Чтобы обнаружить преступника, ее саму привлекают к расследованию. Жанна соглашается при условии, что выйдет на свободу, пока работает над делом. Второе условие — вести следствие должен ее сын Денис, с которым они давно перестали общаться. Куда героев приведет совместное расследование?



Ирина Розанова, Павел Чинарев и Ольга Сутулова в триллере «Самка Богомола». Сериал смотреть онлайн можно на видеопортале Wink.



Все сезоны сериала Самка богомола смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.