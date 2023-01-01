Самка богомола (сериал, 2021) смотреть онлайн
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Сюжет
Имеет ли убийца право на второй шанс? Стильный детектив о преступнице, помогающей раскрыть своего подражателя.
Жанна Дронова много лет провела в колонии за совершенные серийные убийства. Получившая прозвище «самка богомола» женщина лишала жизни насильников, а теперь кто-�то другой следует ее методу. Чтобы обнаружить преступника, ее саму привлекают к расследованию. Жанна соглашается при условии, что выйдет на свободу, пока работает над делом. Второе условие — вести следствие должен ее сын Денис, с которым они давно перестали общаться. Куда героев приведет совместное расследование?
Ирина Розанова, Павел Чинарев и Ольга Сутулова в триллере «Самка Богомола». Сериал смотреть онлайн можно на видеопортале Wink.
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Информация
Рейтинг
- НЭРежиссёр
Нурбек
Эген
- Актриса
Ирина
Розанова
- ПЧАктёр
Павел
Чинарёв
- Актриса
Ольга
Сутулова
- Актриса
Екатерина
Кузнецова
- Актриса
Сабина
Ахмедова
- АМАктёр
Александр
Марин
- СЗАктёр
Сергей
Заморев
- Актриса
Виктория
Агалакова
- АМАктёр
Арсений
Мыцык
- НКАктёр
Никита
Крахмалев
- АКСценарист
Анна
Козлова
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ДИХудожник
Дмитрий
Ильичёв
- Художница
Виктория
Игумнова
- СМХудожник
Сергей
Мартынов
- СММонтажёр
Светлана
Маклакова
- ОКМонтажёр
Оксана
Карчевская
- ЯБОператор
Яков
Башта
- АЗКомпозитор
Антон
Захаров