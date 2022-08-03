WinkСериалыСамка богомола1-й сезон2-я серия
9.12021, Самка богомола. Сезон 1. Серия 2
Триллер, Детектив18+
Эта серия пока недоступна
Самка богомола (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Адаптация французского сериала «Богомол». 20 лет назад Жанна Дронова совершила серию убийств. В наши дни у неe появляется последователь, в точности копирующий еe преступления. Героиня предлагает полиции помощь и ставит два условия. Она покинет колонию на время расследования, а делом будет заниматься еe сын, который давно вычеркнул мать из своей жизни.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.5 IMDb
- НЭРежиссёр
Нурбек
Эген
- Актриса
Ирина
Розанова
- ПЧАктёр
Павел
Чинарёв
- Актриса
Ольга
Сутулова
- Актриса
Екатерина
Кузнецова
- Актриса
Сабина
Ахмедова
- АМАктёр
Александр
Марин
- СЗАктёр
Сергей
Заморев
- Актриса
Виктория
Агалакова
- АМАктёр
Арсений
Мыцык
- НКАктёр
Никита
Крахмалев
- АКСценарист
Анна
Козлова
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ДИХудожник
Дмитрий
Ильичёв
- Художница
Виктория
Игумнова
- СМХудожник
Сергей
Мартынов
- СММонтажёр
Светлана
Маклакова
- ОКМонтажёр
Оксана
Карчевская
- ЯБОператор
Яков
Башта
- АЗКомпозитор
Антон
Захаров