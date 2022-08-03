Самка богомола (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Адаптация французского сериала «Богомол». 20 лет назад Жанна Дронова совершила серию убийств. В наши дни у неe появляется последователь, в точности копирующий еe преступления. Героиня предлагает полиции помощь и ставит два условия. Она покинет колонию на время расследования, а делом будет заниматься еe сын, который давно вычеркнул мать из своей жизни.

