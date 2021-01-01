Самка богомола. Сезон 1. Серия 5
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Самка богомола
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Самка богомола (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

9.12021, Самка богомола. Сезон 1. Серия 5
Триллеры, Детективы18+

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Сюжет

Адаптация французского сериала «Богомол». 20 лет назад Жанна Дронова совершила серию убийств. В наши дни у неe появляется последователь, в точности копирующий еe преступления. Героиня предлагает полиции помощь и ставит два условия. Она покинет колонию на время расследования, а делом будет заниматься еe сын, который давно вычеркнул мать из своей жизни.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Самка богомола»