Самка богомола (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Адаптация французского сериала «Богомол». 20 лет назад Жанна Дронова совершила серию убийств. В наши дни у неe появляется последователь, в точности копирующий еe преступления. Героиня предлагает полиции помощь и ставит два условия. Она покинет колонию на время расследования, а делом будет зани�маться еe сын, который давно вычеркнул мать из своей жизни.



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