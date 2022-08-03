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Самка богомола
1-й сезон

Самка богомола (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

9.12021, Самка богомола. Сезон 1 9 серий
Триллер, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Адаптация французского сериала «Богомол». 20 лет назад Жанна Дронова совершила серию убийств. В наши дни у неe появляется последователь, в точности копирующий еe преступления. Героиня предлагает полиции помощь и ставит два условия. Она покинет колонию на время расследования, а делом будет заниматься еe сын, который давно вычеркнул мать из своей жизни.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Самка богомола»