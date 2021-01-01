Приворот. Черное венчание (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Швея Женя мечтает выйти замуж, но ее возлюбленный Кирилл не разделяет ее энтузиазма: несмотря на то, что у них есть дочь, он не делает Жене предложения, а после выясняется, что еще и изменяет. Отвергнутая �женщина отправляется к гадалке и просит приворотить свободолюбивого мужчину. На первый взгляд, ритуал работает, но скоро Женя осознаeт, что Кирилл изменился до неузнаваемости – проявившаяся в нем ревность становится больше похожа на одержимость.



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