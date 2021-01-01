7.12021, Приворот. Черное венчание
Ужасы88 мин18+
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Приворот. Черное венчание (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Швея Женя мечтает выйти замуж, но ее возлюбленный Кирилл не разделяет ее энтузиазма: несмотря на то, что у них есть дочь, он не делает Жене предложения, а после выясняется, что еще и изменяет. Отвергнутая �женщина отправляется к гадалке и просит приворотить свободолюбивого мужчину. На первый взгляд, ритуал работает, но скоро Женя осознаeт, что Кирилл изменился до неузнаваемости – проявившаяся в нем ревность становится больше похожа на одержимость.
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Рейтинг
5.1 КиноПоиск
4.7 IMDb
- СПРежиссёр
Святослав
Подгаевский
- ЯЕАктриса
Яна
Енжаева
- КБАктёр
Константин
Белошапка
- ИЕАктёр
Илья
Ермолов
- Актриса
Варвара
Бородина
- Актёр
Игорь
Хрипунов
- Актриса
Сабина
Ахмедова
- КМАктриса
Кристина
Маранды
- ЛДАктриса
Лариса
Домаскина
- ДБАктриса
Даниэла
Богатырева
- НЮАктёр
Никита
Юранов
- НДСценарист
Наталья
Дубовая
- ИКСценарист
Иван
Капитонов
- СПСценарист
Святослав
Подгаевский
- ИКПродюсер
Иван
Капитонов
- СППродюсер
Святослав
Подгаевский
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- ВВПродюсер
Вадим
Верещагин
- ДДХудожница
Джамиля
Дадаева
- АКМонтажёр
Антон
Комраков
- АЗОператор
Антон
Зенкович