Однажды в провинции (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Молодая актриса Настя переезжает из столицы в провинциальное захолустье. Она селится у сестры, живущей с мужем — ветераном чеченской войны. Муж унижает сестру, но та продолжает слепо любить его. Настя пытается помочь сестре.



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