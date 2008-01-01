Однажды в провинции
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Однажды в провинции

Однажды в провинции (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.42008, Однажды в провинции
Драмы, Мелодрамы106 мин18+

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Сюжет

Молодая актриса Настя переезжает из столицы в провинциальное захолустье. Она селится у сестры, живущей с мужем — ветераном чеченской войны. Муж унижает сестру, но та продолжает слепо любить его. Настя пытается помочь сестре.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Однажды в провинции»

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