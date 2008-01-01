Однажды в провинции (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.42008, Однажды в провинции
Драмы, Мелодрамы106 мин18+
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Сюжет
Молодая актриса Настя переезжает из столицы в провинциальное захолустье. Она селится у сестры, живущей с мужем — ветераном чеченской войны. Муж унижает сестру, но та продолжает слепо любить его. Настя пытается помочь сестре.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.7 IMDb
- КШРежиссёр
Катя
Шагалова
- Актриса
Эльвира
Болгова
- Актёр
Александр
Голубев
- Актёр
Александр
Ратников
- Актриса
Сабина
Ахмедова
- Актёр
Леонид
Бичевин
- Актёр
Сахат
Дурсунов
- Актриса
Юлия
Пересильд
- Актриса
Виктория
Полторак
- АПАктёр
Алексей
Полуян
- НСАктриса
Наталия
Солдатова
- КШСценарист
Катя
Шагалова
- Продюсер
Юрий
Мороз
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- ДБХудожник
Денис
Бауэр
- НСХудожница
Наталья
Стыцюк
- МММонтажёр
Марат
Магамбетов
- ЕПОператор
Евгений
Привин
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин