Нам покер (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сюжет

Криминальная комедия о том, к чему приводит жажда быстрых денег. Новый сериал «Нам покер» смотреть можно на онлайн-платформе Wink. Комедия с Сашей Бортич и Артемом Кошманом пополнит линейку проектов Wink Originals.



Трое друзей решают открыть собственный небольшой бизнес, но есть нюанс — это покерный клуб на дому, а значит это нелегально. Организаторы не относятся слишком серьезно к своей затее, и сначала все идет неплохо. Но однажды ситуация осложняется: один из клиентов оказывается сотрудником ОБЭП. Правоохранитель заявляет, что он теперь в доле, иначе ребят ждет тюрьма, и им приходится согласиться.



Смогут ли друзья найти общий язык с сотрудником ОБЭП и выйти сухими из воды, но и не с пустыми руками? Скоро узнаете: комедию «Нам покер», сериал от режиссера «Трудных подростков», можно смотреть онлайн на видеосервисе Wink.



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