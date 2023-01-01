Нам покер (сериал, 2025) смотреть онлайн
Этот сериал пока недоступен
Сезоны и серии
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Нам покер
Сезон 1 Серия 1
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Нам покер
Сезон 1 Серия 2
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Нам покер
Сезон 1 Серия 3
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Нам покер
Сезон 1 Серия 4
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Нам покер
Сезон 1 Серия 5
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Нам покер
Сезон 1 Серия 6
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Нам покер
Сезон 1 Серия 7
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Нам покер
Сезон 1 Серия 8
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Нам покер
Сезон 1 Серия 9
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Нам покер
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Криминальная комедия о том, к чему приводит жажда быстрых денег. Новый сериал «Нам покер» смотреть можно на онлайн-платформе Wink. Комедия с Сашей Бортич и Артемом Кошманом пополнит линейку проектов Wink Originals.
Трое друзей решают открыть собственный небольшой бизнес, но есть нюанс — это покерный клуб на дому, а значит это нелегально. Организаторы не относятся слишком серьезно к своей затее, и сначала все идет неплохо. Но однажды ситуация осложняется: один из клиентов оказывается сотрудником ОБЭП. Правоохранитель заявляет, что он теперь в доле, иначе ребят ждет тюрьма, и им приходится согласиться.
Смогут ли друзья найти общий язык с сотрудником ОБЭП и выйти сухими из воды, но и не с пустыми руками? Скоро узнаете: комедию «Нам покер», сериал от режиссера «Трудных подростков», можно смотреть онлайн на видеосервисе Wink.
Все сезоны сериала Нам покер смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Рустам
Ильясов
- Актриса
Александра
Бортич
- Актёр
Артем
Кошман
- Актёр
Тимофей
Елецкий
- УААктё�р
Улан
Адамбаев
- Актёр
Пётр
Скворцов
- ДВАктриса
Даша
Верещагина
- Актриса
Сабина
Ахмедова
- ВМАктёр
Владимир
Майсурадзе
- Актёр
Руслан
Братов
- АНАктриса
Арина
Нестерова
- ХФАктриса
Хельга
Филиппова
- БЖАктриса
Божена
Жарина
- ФКАктёр
Фотис
Келепурис
- АПАктёр
Андрей
Полищук
- ТТАктриса
Татьяна
Тихменёва
- НШАктриса
Наталья
Шишлова
- АБАктёр
Алексей
Бахметьев
- ВЛАктриса
Виктория
Луканова
- ВРАктёр
Василий
Рукша
- ПМАктёр
Павел
Мальчик
- Актёр
Андрей
Крыжний
- АВСценарист
Арсений
Ванин
- АССценарист
Артем
Скуба
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- КАПродюсер
Кирилл
Ашумов
- Продюсер
Константин
Маньковский
- ПСПродюсер
Павел
Сарычев
- Продюсер
Андрей
Мухортов
- Продюсер
Дмитрий
Зверьков
- АВПродюсер
Арсений
Ванин
- АСПродюсер
Артем
Скуба
- ДОПродюсер
Дарья
Отвага
- ДСПродюсер
Дмитрий
Сущенко
- ИВПродюсер
Илья
Власьевский
- АИХудожник
Андрей
Ивакин
- ЕЗХудожница
Екатерина
Захарова
- ЮТХудожница
Юлия
Туник
- Оператор
Андрей
Лунинский