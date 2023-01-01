Нам покер (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сериал пока недоступен
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Нам покер
Сезон 1 Серия 1
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Нам покер
Сезон 1 Серия 2
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Нам покер
Сезон 1 Серия 3
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Нам покер
Сезон 1 Серия 4
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Нам покер
Сезон 1 Серия 5
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Нам покер
Сезон 1 Серия 6
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Нам покер
Сезон 1 Серия 7
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Нам покер
Сезон 1 Серия 8
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Нам покер
Сезон 1 Серия 9
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Нам покер
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Комедийный сериал про покерный клуб на дому, который превращается в подпольную империю. Не пропустите новый оригинальный проект онлайн-платформы Wink «Нам покер», который пополнит линейку Wink Originals. 1 сезон сериала «Нам покер» (сериал) смотрите на видеосервисе.
В первом сезоне нас знакомят с главной троицей, которая открывает нелегальный покерный клуб. Витя, Ега и Бек хотят заработать денег по-быстрому и без лишних усилий. Они решают открыть небольшой покерный клуб на дому, не задумываясь о последствиях. Но реальность их быстро настигает в лице сотрудника ОБЭП, который требует сделать его партнером, — в ином случае он арестует троицу за незаконную деятельность. Друзьям приходится принять его правила игры и заняться расширением нелегального бизнеса, что чревато созданием настоящей подпольной игровой империи.
Удастся ли ребятам выпутаться из сложной ситуации и не попасть за решетку? Узнаете в криминальной комедии с Сашей Бортич «Нам покер» — смотреть 1 сезон можно будет на видеосервисе Wink.
Сериал Нам покер 1 сезон смотреть онлайн в хор�ошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Рустам
Ильясов
- Актриса
Александра
Бортич
- Актёр
Артем
Кошман
- Актёр
Тимофей
Елецкий
- УААктёр
Улан
Адамбаев
- Актёр
Пётр
Скворцов
- ДВАктриса
Даша
Верещагина
- Актриса
Сабина
Ахмедова
- ВМАктёр
Владимир
Майсурадзе
- Актёр
Руслан
Братов
- АНАктриса
Арина
Нестерова
- ХФАктриса
Хельга
Филиппова
- БЖАктриса
Божена
Жарина
- ФКАктёр
Фотис
Келепурис
- АПАктёр
Андрей
Полищук
- ТТАктриса
Татьяна
Тихменёва
- НШАктриса
Наталья
Шишлова
- АБАктёр
Алексей
Бахметьев
- ВЛАктриса
Виктория
Луканова
- ВРАктёр
Василий
Рукша
- ПМАктёр
Павел
Мальчик
- Актёр
Андрей
Крыжний
- АВСценарист
Арсений
Ванин
- АССценарист
Артем
Скуба
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- КАПродюсер
Кирилл
Ашумов
- Продюсер
Константин
Маньковский
- ПСПродюсер
Павел
Сарычев
- Продюсер
Андрей
Мухортов
- Продюсер
Дмитрий
Зверьков
- АВПродюсер
Арсений
Ванин
- АСПродюсер
Артем
Скуба
- ДОПродюсер
Дарья
Отвага
- ДСПродюсер
Дмитрий
Сущенко
- ИВПродюсер
Илья
Власьевский
- АИХудожник
Андрей
Ивакин
- ЕЗХудожница
Екатерина
Захарова
- ЮТХудожница
Юлия
Туник
- Оператор
Андрей
Лунинский