Нам покер (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Комедийный сериал про покерный клуб на дому, который превращается в подпольную империю. Не пропустите новый оригинальный проект онлайн-платформы Wink «Нам покер», который пополнит линейку Wink Originals. 1 сезон сериала «Нам покер» (сериал) смотрите на видеосервисе.



В первом сезоне нас знакомят с главной троицей, которая открывает нелегальный покерный клуб. Витя, Ега и Бек хотят заработать денег по-быстрому и без лишних усилий. Они решают открыть небольшой покерный клуб на дому, не задумываясь о последствиях. Но реальность их быстро настигает в лице сотрудника ОБЭП, который требует сделать его партнером, — в ином случае он арестует троицу за незаконную деятельность. Друзьям приходится принять его правила игры и заняться расширением нелегального бизнеса, что чревато созданием настоящей подпольной игровой империи.



Удастся ли ребятам выпутаться из сложной ситуации и не попасть за решетку? Узнаете в криминальной комедии с Сашей Бортич «Нам покер» — смотреть 1 сезон можно будет на видеосервисе Wink.



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