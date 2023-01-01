Нам покер. Сезон 1
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1-й сезон

Нам покер (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

7.32025, Нам покер. Сезон 1 10 серий
Комедии18+

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1-й сезон

Сюжет

Комедийный сериал про покерный клуб на дому, который превращается в подпольную империю. Не пропустите новый оригинальный проект онлайн-платформы Wink «Нам покер», который пополнит линейку Wink Originals. 1 сезон сериала «Нам покер» (сериал) смотрите на видеосервисе.

В первом сезоне нас знакомят с главной троицей, которая открывает нелегальный покерный клуб. Витя, Ега и Бек хотят заработать денег по-быстрому и без лишних усилий. Они решают открыть небольшой покерный клуб на дому, не задумываясь о последствиях. Но реальность их быстро настигает в лице сотрудника ОБЭП, который требует сделать его партнером, — в ином случае он арестует троицу за незаконную деятельность. Друзьям приходится принять его правила игры и заняться расширением нелегального бизнеса, что чревато созданием настоящей подпольной игровой империи.

Удастся ли ребятам выпутаться из сложной ситуации и не попасть за решетку? Узнаете в криминальной комедии с Сашей Бортич «Нам покер» — смотреть 1 сезон можно будет на видеосервисе Wink.

Сериал Нам покер 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

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Актёры и съёмочная группа сериала «Нам покер»

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