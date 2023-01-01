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Нам покер
Актёры и съёмочная группа сериала «Нам покер»

Актёры и съёмочная группа сериала «Нам покер»

Режиссёры

Рустам Ильясов

Рустам Ильясов

Режиссёр

Актёры

Александра Бортич

Александра Бортич

Актриса
Артем Кошман

Артем Кошман

Актёр
Т�имофей Елецкий

Тимофей Елецкий

Актёр
Улан Адамбаев

Улан Адамбаев

Актёр
Пётр Скворцов

Пётр Скворцов

Актёр
Даша Верещагина

Даша Верещагина

Актриса
Сабина Ахмедова

Сабина Ахмедова

Актриса
Владимир Майсурадзе

Владимир Майсурадзе

Актёр
Руслан Братов

Руслан Братов

Актёр
Арина Нестерова

Арина Нестерова

Актриса
Хельга Филиппова

Хельга Филиппова

Актриса
Божена Жарина

Божена Жарина

Актриса
Фотис Келепурис

Фотис Келепурис

Актёр
Андрей Полищук

Андрей Полищук

Актёр
Татьяна Тихменёва

Татьяна Тихменёва

Актриса
Наталья Шишлова

Наталья Шишлова

Актриса
Алексей Бахметьев

Алексей Бахметьев

Актёр
Виктория Луканова

Виктория Луканова

Актриса
Василий Рукша

Василий Рукша

Актёр
Павел Мальчик

Павел Мальчик

Актёр
Андрей Крыжний

Андрей Крыжний

Актёр

Сценаристы

Арсений Ванин

Арсений Ванин

Сценарист
Артем Скуба

Артем Скуба

Сценарист

Продюсеры

Фёдор Бондарчук

Фёдор Бондарчук

Продюсер
Дмитрий Табарчук

Дмитрий Табарчук

Продюсер
Максим Рыбаков

Максим Рыбаков

Продюсер
Антон Володькин

Антон Володькин

Продюсер
Александр Косарим

Александр Косарим

Продюсер
Кирилл Ашумов

Кирилл Ашумов

Продюсер
Константин Маньковский

Константин Маньковский

Продюсер
Павел Сарычев

Павел Сарычев

Продюсер
Андрей Мухортов

Андрей Мухортов

Продюсер
Дмитрий Зверьков

Дмитрий Зверьков

Продюсер
Арсений Ванин

Арсений Ванин

Продюсер
Артем Скуба

Артем Скуба

Продюсер
Дарья Отвага

Дарья Отвага

Продюсер
Дмитрий Сущенко

Дмитрий Сущенко

Продюсер
Илья Власьевский

Илья Власьевский

Продюсер

Художники

Андрей Ивакин

Андрей Ивакин

Художник
Екатерина Захарова

Екатерина Захарова

Художница
Юлия Туник

Юлия Туник

Художница

Операторы

Андрей Лунинский

Андрей Лунинский

Оператор