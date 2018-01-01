Биография

Андрей Полищук — российский актер. Родился в Ачинске 10 октября 1971 года. Был студентом факультета эстрадного искусства в Санкт-Петербургской театральной академии — на курсе Игоря Богданова и Бориса Войцеховского. Получил высшее образование в 1995 году — и стал актером театров «Буфф» и «Лицедеи». Дебютную эпизодическую роль Андрей Полищук исполнил в 1995 году в многосерийном фильме «Прибытие поезда». После съемок в социальной драме «Тоталитарный роман» 1998 года принимал участие в таких сериалах, как «Улицы разбитых фонарей 2», «Литейный», «Морские дьяволы», «Наркотрафик», «Тайны следствия», «Команда». Актера можно увидеть в эпизодических и второстепенных ролях во многих проектах, среди которых — «Лучшие враги», «Тест на беременность», «Контрибуция», «Ментовские войны», «Шеф. Игра на повышение». Сыграл главного персонажа в комедийном сериале «Есть нюансы» 2019 года. Из недавних проектов — детективный сериал «Внутри убийцы» 2023 года и исторический фильм «Столыпин» 2024 года. В послужном списке — более ста картин.