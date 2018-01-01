Сквозь черное стекло (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Социальная драма о столкновении двух противоположных миров. Ее глаза никогда не видели солнечного света, ведь Настя слепа от рождения. Воспитанница православного интерната для незрячих ведет тихую и мирную жизнь, а будущее связывает со служением Богу в женском монастыре. Но ей поступает заманчивое предложение. Столичный олигарх предлагает сделку: операция по восстановлению зрения в обмен на замужество. После долгих раздумий Настя соглашается, надеясь наконец увидеть свет. К чему приведет это решение узнаете, посмотрев фильм «Сквозь черное стекло» на Wink.



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