Сквозь черное стекло (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Социальная драма о столкновении двух противоположных миров. Ее глаза никогда не видели солнечного света, ведь Настя слепа от рождения. Воспитанница православного интерната для незрячих ведет тихую и мирную жизнь, а будущее связывает со служением Богу в женском монастыре. Но ей поступает заманчивое предложение. Столичный олигарх предлагает сделку: операция по восстановлению зрения в обмен на замужество. После долгих раздумий Настя соглашается, надеясь наконец увидеть свет. К чему приведет это решение узнаете, посмотрев фильм «Сквозь черное стекло» на Wink.
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Информация
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb
- КЛРежиссёр
Константин
Лопушанский
- МСАктёр
Максим
Суханов
- ВДАктриса
Василиса
Денисова
- Актриса
Надежда
Маркина
- ООАктриса
Ольга
Онищенко
- АПАктёр
Андрей
Полищук
- АЕАктриса
Анна
Екатерининская
- ЕЗАктриса
Елена
Зимина
- АДАктриса
Анна
Дулова
- АМАктриса
Александра
Мамкаева
- АМАктёр
Алексей
Манцыгин
- КЛСценарист
Константин
Лопушанский
- Продюсер
Андрей
Сигле
- ЛЛПродюсер
Людмила
Леонтьева
- ДНПродюсер
Дмитрий
Никитин
- ЕБМонтажёр
Ефим
Берсон
- ДМОператор
Димитрий
Масс