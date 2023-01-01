Отпуск по собственному желанию
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Отпуск по собственному желанию

Отпуск по собственному желанию (сериал, 2020) смотреть онлайн

2020, Отпуск по собственному желанию 1 сезон
Мелодрама, Комедия16+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Известный хирург бросает карьеру в питерской клинике и уезжает в родной посёлок. Придётся всё начинать заново, ведь сложные операции невозможно делать если боишься крови. Пока он взял отпуск по собственному желанию...

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Отпуск по собственному желанию»