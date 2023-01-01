Биография

Виталина Александровна Гусак – российская актриса родом из Ленинграда. День рождения: 6 января 1988 г. Актриса Виталина Гусак родилась в Ленинграде и там же поступила в академию театрального искусства, выбрав специальность «режиссер драмы». В последующем сменила факультет на «актерское искусство», что и указано в ее дипломе. На протяжении 10 лет являлась участницей ансамбля «Зеркало» в качестве хореографа. В 2013 г. вошла в труппу Санкт-Петербургского детского театра «У Нарвских ворот». В настоящее время занимает должность заместителя директора по связям с общественностью Православного драмтеатра «Странник» и является руководителем детской театральной студии. В кино стала сниматься в 2005 году. Первый опыт – эпизод в заключительных сериях молодежного телесериала «ОБЖ» (2000-2005 гг.). Впервые главную роль Виталина Гусак сыграла в детективном телесериале «Победители» (2017 г.), где ее партнерами по съемкам стали Никита Ефремов и Никита Панфилов. Плотная загрузка в театре оставляет мало времени для участия в съемках, но актриса принимает участие в самых разных телевизионных и кинопроектах. Так, в 2019 г. на экран вышел сериал Виталины Гусак «Ланцет», в котором она сыграла роль тележурналистки.