Алексей Маклаков
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 6 января 1961 г. (64 года)
Биография
Алексей Маклаков — актер театра и кино, певец. Заслуженный артист Российской Федерации. Родился в Новосибирске 6 января 1961 года. По окончании театрального училища в Новосибирске работал в местном театре. После переезда в столицу в 1996 году актер поступил на службу в Московский академический театр имени Владимира Маяковского. В 2007 году Маклаков записал музыкальный диск, а в 2010-м — два сингла. Алексей Маклаков дебютировал в кино в драме 1999 года «Молох». После главной роли в комедийной мелодраме «Привет, Малыш!» был замечен Тимуром Бекмамбетовым, который пригласил его на съемки фэнтези-боевика «Ночной дозор». Зрительскую любовь Маклаков получил благодаря роли прапорщика Шматко в комедийном сериале «Солдаты». Также стоит отметить его участие в таких популярных картинах, как «ИП Пирогова», «Майор Гром: Чумной доктор», «Жена олигарха», «Нулевой пациент», а также главную роль в комедии 2023 года «Юность». Фильмография актера насчитывает более 95 проектов в разных жанрах.
Фильмография
Актёр
- 7.9
Красные линии2024
- 9.0
Не одна дома2023, 75 мин
- 9.3
Юность2023
- 4.9
Короче, я женюсь2022, 68 мин
- 8.0
Наследство2022
- 9.2
Крюк2021
- 9.1
Жена олигарха2021
- 8.1
8 способов любить2021
- 8.6
Везучий случай2016, 89 мин
- 8.9
Эластико2016, 81 мин
- 8.0
Семья 3Д2014
- 7.5
Суперменеджер, или Мотыга судьбы2010, 78 мин
- 9.0
Солдаты. Дембельский альбом2008
- 9.2
Прапорщик Шматко, или Е-мое2007
- 9.5
Солдаты2004
- 9.3
Солдаты. Здравствуй, рота, Новый год!2004
- 6.5
Молох1999, 108 минБесплатно