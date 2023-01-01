Биография

Алексей Маклаков — актер театра и кино, певец. Заслуженный артист Российской Федерации. Родился в Новосибирске 6 января 1961 года. По окончании театрального училища в Новосибирске работал в местном театре. После переезда в столицу в 1996 году актер поступил на службу в Московский академический театр имени Владимира Маяковского. В 2007 году Маклаков записал музыкальный диск, а в 2010-м — два сингла. Алексей Маклаков дебютировал в кино в драме 1999 года «Молох». После главной роли в комедийной мелодраме «Привет, Малыш!» был замечен Тимуром Бекмамбетовым, который пригласил его на съемки фэнтези-боевика «Ночной дозор». Зрительскую любовь Маклаков получил благодаря роли прапорщика Шматко в комедийном сериале «Солдаты». Также стоит отметить его участие в таких популярных картинах, как «ИП Пирогова», «Майор Гром: Чумной доктор», «Жена олигарха», «Нулевой пациент», а также главную роль в комедии 2023 года «Юность». Фильмография актера насчитывает более 95 проектов в разных жанрах.