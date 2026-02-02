Фильм Несвятая Валентина

Несвятая Валентина
Комедия, Мелодрама12+
О фильме

Девушка, которой не везет в личной жизни, приобретает аллергию на любовь. Она чихает на влюбленных, и они расстаются. Это ставит под угрозу ее карьеру, любовь родителей и близкой подруги. Поэтому ей срочно нужно «вылечиться».

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг

6.3 КиноПоиск

