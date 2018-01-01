Wink
Фильмы
Несвятая Валентина
Актёры и съёмочная группа фильма «Несвятая Валентина»

Актёры и съёмочная группа фильма «Несвятая Валентина»

Режиссёры

Андрей Пантелеев

Андрей Пантелеев

Режиссёр

Актёры

Анастасия Красовская

Анастасия Красовская

АктрисаВалентина
Глеб Калюжный

Глеб Калюжный

АктёрРома
Тина Стойилкович

Тина Стойилкович

АктрисаЛия
Елизавета Шакира

Елизавета Шакира

АктрисаАлина
Елена Валюшкина

Елена Валюшкина

Актрисамама Вали
Роман Попов

Роман Попов

АктёрОлег
Алексей Базанов

Алексей Базанов

АктёрПавел Иванович
Алексей Онежен

Алексей Онежен

АктёрИлья
Елизавета Цапник

Елизавета Цапник

АктрисаМаша
Анна Ещенко

Анна Ещенко

Актриса
Анна Пескова

Анна Пескова

Актриса
Ксения Бодрягина

Ксения Бодрягина

Актриса
Сергей Штепс

Сергей Штепс

Актёр
Алексей Маклаков

Алексей Маклаков

Актёр
Иго Микитас

Иго Микитас

Ego Mikitas
Актёр

Продюсеры

Алеся Пантелеева

Алеся Пантелеева

Продюсер
Дмитрий Шубин

Дмитрий Шубин

Продюсер
Инесса Авандеева

Инесса Авандеева

Продюсер

Монтажёры

Кирилл Арасланов

Кирилл Арасланов

Монтажёр

Операторы

Денис Швецов

Денис Швецов

Оператор

Композиторы

DJ Грув

DJ Грув

Композитор