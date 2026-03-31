Контент станет доступным 16.07.2026
Не одна дома 3. Выпускной (фильм, 2026) смотреть онлайн
О фильме
«Не одна дома 3. Выпускной», фильм 2026 года — это продолжение легкой семейной истории о находчивой девочке Маше, где комедия сочетается с приключениями и школьной атмосферой.
В центре истории — подготовка к долгожданному школьному выпускному, который для Маши и ее друзей должен стать одним из самых важных дней в жизни. Однако все идет не по плану: на горизонте снова появляется ее старая противница — коварная Няня. На этот раз она действует не одна. К ней присоединяется Антон — обаятельный, но хитрый аферист. Вместе они задумывают план, который может сорвать праздник. Маша быстро понимает, что происходит неладное, и вместе со своим другом Егором берется за дело. Как и раньше, Маша полагается на свою смекалку, изобретательность и чувство юмора, устраивая ловушки и переигрывая взрослых противников.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения
КачествоFull HD
Время107 мин / 01:47
Рейтинг
- Режиссёр
Митрий
Семенов-Алейников
- МХАктриса
Милана
Хаметова
- ДМАктёр
Давид
Манукян
- Актёр
Марк-Малик
Мурашкин
- Актёр
Роман
Курцын
- ГВАктёр
Георгий
Волчек
- Актёр
Григорий
Дудник
- Актёр
Алексей
Маклаков
- ЮМАктриса
Юлианна
Михневич
- СПАктёр
Сергей
Пукита
- ЯМАктриса
Янина
Малинчик
- АБСценарист
Александр
Бережной
- ДБСценарист
Дмитрий
Борисов
- АЛПродюсер
Андрей
Липов
- ММПродюсер
Максим
Максимов
- НМПродюсер
Надежда
Мотина
- АОПродюсер
Арам
Ованнисян
- ИКМонтажёр
Игорь
Кузавка
- НКОператор
Никита
Кузьменко