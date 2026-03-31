Не одна дома 3. Выпускной
Wink
Детям
Не одна дома 3. Выпускной
9.32026, Не одна дома 3
Комедия, Приключения107 мин6+

Контент станет доступным 16.07.2026

Не одна дома 3. Выпускной (фильм, 2026) смотреть онлайн

О фильме

«Не одна дома 3. Выпускной», фильм 2026 года — это продолжение легкой семейной истории о находчивой девочке Маше, где комедия сочетается с приключениями и школьной атмосферой.

В центре истории — подготовка к долгожданному школьному выпускному, который для Маши и ее друзей должен стать одним из самых важных дней в жизни. Однако все идет не по плану: на горизонте снова появляется ее старая противница — коварная Няня. На этот раз она действует не одна. К ней присоединяется Антон — обаятельный, но хитрый аферист. Вместе они задумывают план, который может сорвать праздник. Маша быстро понимает, что происходит неладное, и вместе со своим другом Егором берется за дело. Как и раньше, Маша полагается на свою смекалку, изобретательность и чувство юмора, устраивая ловушки и переигрывая взрослых противников.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения
Качество
Full HD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

6.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Не одна дома 3. Выпускной»