Биография

Сергей Пукита – актер театра и кино, сыгравший во многих российских и белорусских фильмах. Большинство проектов – это сериалы и фильмы в жанрах драма и детектив. Родился в 1979 году в Белоруссии. Является выпускником Могилевского училища культуры, которое окончил в 1998 году. После выпуска из училища продолжил получать актерское образование в Белорусской академии искусств. Обучение в академии завершил в 2003 году, после чего практически сразу начал строить карьеру актера. Является сотрудником Белорусского молодежного театра, в котором занимает пост заместителя директора. Практически все роли Сергея Пукиты являются эпизодическими. Дебют в качестве актера кино состоялся в 2004 году. Это была небольшая эпизодическая роль в военной драме «Вам – задание». В этом же году вышел еще один фильм с участием актера российский детективный сериал «Мужчины не плачут». Более заметные роли начали появляться с 2007 года. Тогда актер сыграл милиционера в комедии «Все по-честному». С тех пор во многих фильмах Сергею Пуките достаются персонажи, являющиеся представителями правоохранительных органов. Например, среди таких кинокартин – «Вызов-3», «Каменская-5», «Мужчины не плачут», «Месть» и «Зоннентау».