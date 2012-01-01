Дела семейные
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Дела семейные

Дела семейные (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

8.52012, Дела семейные
Мелодрамы94 мин12+

Сюжет

Семья Соколовых празднует новоселье, и с этим событием каждый связывает самые радужные надежды. Но с самого начала все идет не так. Отец семейства Николай, бывший военный летчик, никак не может найти работу. Его жена Лариса, врач-педиатр, напротив – легко и быстро устраивается в поликлинику, где за ней тут же начинает ухаживать начальник. Николай злится из-за работы и сходит с ума от ревности. А между бесконечно ссорящимися родителями оказывается старшеклассница Лика, у которой тоже есть весьма непростая личная жизнь.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
3.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дела семейные»

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