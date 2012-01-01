Дела семейные (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
8.52012, Дела семейные
Мелодрамы94 мин12+
Сюжет
Семья Соколовых празднует новоселье, и с этим событием каждый связывает самые радужные надежды. Но с самого начала все идет не так. Отец семейства Николай, бывший военный летчик, никак не может найти работу. Его жена Лариса, врач-педиатр, напротив – легко и быстро устраивается в поликлинику, где за ней тут же начинает ухаживать начальник. Николай злится из-за работы и сходит с ума от ревности. А между бесконечно ссорящимися родителями оказывается старшеклассница Лика, у которой тоже есть весьма непростая личная жизнь.
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Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
3.4 IMDb
- АКРежиссёр
Александр
Кананович
- МХАктёр
Михаил
Хмуров
- ВААктриса
Валерия
Арланова
- ЛКАктриса
Людмила
Кучеренко
- СПАктёр
Сергей
Пукита
- АБАктриса
Анастасия
Боброва
- СПАктёр
Сергей
Прокопич
- ОРАктриса
Ольга
Роик
- ИСАктёр
Илья
Сотиков
- ДПАктриса
Дарья
Пашкова
- ЛХАктриса
Любовь
Хацкевич
- ДБСценарист
Дмитрий
Биончик
- ДАСценарист
Дмитрий
Афанасенко
- СПСценарист
Сергей
Пузыло
- ВБСценарист
Владимир
Байрачный
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- ВВОператор
Владимир
Володин
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков