Биография

Михаил Хмуров – актер, родился 26 февраля 1966 года. Работал в Голливуде и на телевидении. Фильмография актера насчитывает более 70 полнометражных картин и сериалов. Михаил стал выпускником Щукинского училища (мастерская Ю. Стромова). Через год на экраны вышли дебютные фильмы Михаила Хмурова «Николай Вавилов» и «Шереметьево-2». В 1991 году актер иммигрировал в США. Первое время ему приходилось работать в такси. Через актерского агента Хмурову удалось получить первую роль в сериале «Закон и порядок». Затем были эпизодические роли Михаила Хмурова в таких многосерийных лентах, как «Одна жизнь, чтобы жить», «Клиент всегда мертв», «Шпионка», «4исла», «Молодые и дерзкие». В 2007 году актер снялся в полнометражной драматической картине «Перелом». Главные роли в этом фильме исполнили Э. Хопкинс и Р. Гослинг. Хмурову в основном доставались роли русских или выходцев из Восточной Европы. Актер является членом профсоюза «Гильдии киноактеров США». С 2008 года актер снимался в российских картинах. На счету актера роли в сериалах «Папины дочки», «Преступление будет раскрыто», «Игра», «Метод Лавровой», «Оптимисты», фантастический фильм «Притяжение». Актер был дважды женат. В первом браке родились сын и дочь, во втором браке Хмуров со своей женой Марией воспитывает сына.